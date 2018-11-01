В Институте стран СНГ уточнили понятие "соотечественник"

Кого в России называют соотечественниками? Ведь это не только этнические русские и выходцы из Советского Союза? Кто эти люди и сколько их в мире? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным понятие "соотечественник". "Мы долго у нас в институте спорили, когда пытались формализовать это понятие. Ведь это необходимо сделать, так как понятие используется в том числе в законах. В итоге победила мысль, что соотечественник – это тот, кто себя считает российским соотечественником. Некое самоопределение. Хотя должна быть и фактологическая поддержка", - уверен Жарихин. Полный комментарий эксперта смотрите в видео.