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В Институте стран СНГ уточнили понятие "соотечественник"

10:25
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Кого в России называют соотечественниками? Ведь это не только этнические русские и выходцы из Советского Союза? Кто эти люди и сколько их в мире? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным понятие "соотечественник".

"Мы долго у нас в институте спорили, когда пытались формализовать это понятие. Ведь это необходимо сделать, так как понятие используется в том числе в законах. В итоге победила мысль, что соотечественник – это тот, кто себя считает российским соотечественником. Некое самоопределение. Хотя должна быть и фактологическая поддержка", - уверен Жарихин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ
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