СМИ: следующей жертвой ИГ может стать Иордания

Иордания может стать следующей жертвой запрещенной в России организации "Исламское государство". Уже около трех тысяч иорданцев числятся в рядах боевиков ИГ, а в стране нарастает угроза дестабилизации из-за нищеты и безработицы.

Следующей жертвой запрещенной в России организации "Исламское государство" может стать Иордания, об этом пишет американский журнал National Interest.

Это связано с тем, что ситуация в стране может в любой момент дестабилизироваться из-за безработицы, нищеты, слабого управления и религиозного экстремизма. Кроме того, уже порядка трех тысяч иорданцев пополнили ряды ИГ и готовы вернуться на родину.

По мнению издания, тот факт, что Иордания является основным союзником США в борьбе с ИГ, государству не поможет.