Правительство перестанет согласовывать с Госдумой распределение денег на нацпроекты

Кабмин в ближайшее время получит возможность перемещать деньги между нацпроектами, заручившись лишь поддержкой президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. В него входят, например, Медведев и Силуанов.

В бюджетном законодательстве России появится норма, которая позволит кабмину самостоятельно перераспределять деньги, заложенные в бюджет для реализации нацпроектов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

По действующим правилам, изменение расходов казны должно быть одобрено депутатами Госдумы в трех чтениях, а затем - Советом Федерации. По новой практике, правительству для перемещения денег нужно будет получить только одобрение президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. В него входят, например, премьер-министр Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Антон Силуанов и другие.

Также правительство получит возможность перераспределять деньги на нацпроекты, выделенные регионам в рамках трансфертов. Для этого потребуется согласование трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

Ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров высказался за предоставление правительству "большей гибкости" в перераспределении бюджетных средств для нацпроектов.

В ближайшем трехлетнем цикле в бюджете предусмотрены 5,6 триллиона рублей на план развития магистральной инфраструктуры и 12 нацпроектов. При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что этих денег не хватит на реализацию программы, исходя из текущей версии паспортов нацпроектов: там недостает около 1,2 триллиона рублей.