Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Свердловской области

Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Каменск-Уральский в Свердловской области. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

На станции Каменск-Уральский Свердловской железной дороги с рельсов сошли пять вагонов грузового поезда, который перевозил бокситы (алюминиевая руда – прим. ред.).

Как пишет Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги, инцидент не повлиял на движение поездов. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

Сход вагонов произошел в грузовом парке на станции в 06:01 по московскому времени. Сообщается о нарушении габаритов соседнего пути.

В ликвидации последствий схода задействован восстановительный поезд станции Каменск-Уральский.