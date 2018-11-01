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Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Свердловской области

09:52
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Каменск-Уральский в Свердловской области. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

На станции Каменск-Уральский Свердловской железной дороги с рельсов сошли пять вагонов грузового поезда, который перевозил бокситы (алюминиевая руда – прим. ред.).

Как пишет Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги, инцидент не повлиял на движение поездов. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

Сход вагонов произошел в грузовом парке на станции в 06:01 по московскому времени. Сообщается о нарушении габаритов соседнего пути.

В ликвидации последствий схода задействован восстановительный поезд станции Каменск-Уральский.

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