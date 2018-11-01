ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Под Тулой перевернулся перевозивший рабочих автобус, двое погибли

10:08
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Двое рабочих, ехавших из Орловской области в Подмосковье, погибли в результате аварии на трассе "Дон" в Тульской области. Микроавтобус Ford съехал в кювет и перевернулся. Среди возможных причин ДТП - погодные условия и техническая неисправность автомобиля.

В Тульской области микроавтобус Ford, перевозивший рабочих, съехал в кювет и перевернулся, пишут "Дни.ру".

В результате ДТП погибли два человека. Семь человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла около 04:45 мск в ночь со среды на четверг на 275-м километре трассы "Дон" в Воловском районе. В автобусе ехали рабочие из Орловской области, они направлялись в Подмосковье.

Среди возможных причин ДТП - погодные условия и техническая неисправность автомобиля. Всего в микроавтобусе находились девять человек, все они являются гражданами России.

Главное сегодня
ДТП под Тулой
ДТП под Тулой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение