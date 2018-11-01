Под Тулой перевернулся перевозивший рабочих автобус, двое погибли

Двое рабочих, ехавших из Орловской области в Подмосковье, погибли в результате аварии на трассе "Дон" в Тульской области. Микроавтобус Ford съехал в кювет и перевернулся. Среди возможных причин ДТП - погодные условия и техническая неисправность автомобиля.

В Тульской области микроавтобус Ford, перевозивший рабочих, съехал в кювет и перевернулся, пишут "Дни.ру".

В результате ДТП погибли два человека. Семь человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла около 04:45 мск в ночь со среды на четверг на 275-м километре трассы "Дон" в Воловском районе. В автобусе ехали рабочие из Орловской области, они направлялись в Подмосковье.

Среди возможных причин ДТП - погодные условия и техническая неисправность автомобиля. Всего в микроавтобусе находились девять человек, все они являются гражданами России.