Обещавший прожить на 3,5 тысячи рублей депутат похудел на два килограмма

Саратовский депутат Николай Бондаренко, решивший прожить на 3,5 тысячи в месяц после спора о "макарошках", пожаловался на однообразное меню, нехватку еды и потерял более двух килограмм веса.

Набор продуктов на 3,5 тысячи рублей в месяц не позволяет разнообразить меню, к такому выводу пришел депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решившийся на эксперимент после спора с экс-министром труда области Натальей Соколовой.

Ранее в Сети появилась видеозапись спора Соколовой с Бондаренко. Женщина утверждала, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно для удовлетворения "минимальных физиологических потребностей" если питаться "макарошками", фруктами и овощами. Бондаренко предложил Соколовой самой прожить на эту сумму, но та отказалась, сославшись на свой статус. После этого случая Соколову уволил губернатор региона Валерий Радаев за "пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей". А Бондаренко решил провести эксперимент.

Он начался 24 октября. В первый день в рацион депутата вошли яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко. День ото дня меню сильно не менялось, так как деньги "не позволяли размахнуться". В последние два дня недели у Бондаренко закончились овощи и курица и остались только крупы. В итоге за первую неделю он похудел более чем на два килограмма.

"Из-за того, что приходится дозировать порции, конечно, чувство голода практически всегда присутствует <…> Что касается самого моего самочувствия, не могу сказать, что я падаю с ног, но в целом это крайне неприятно. За весом слежу, я за неделю похудел на два с небольшим килограмма. Сбрасывать не хотел", - посетовал Бондаренко.

Во вторник, 30 октября, депутат сделал вторую закупку, на которую выделил 875 рублей. Ему пришлось купить чуть меньше хлеба, конфет и картофеля, чтобы купить побольше курицы.

"Я сделал выводы из первой недели и понял, что надо значительно больше покупать моркови и лука, потому что они закончились у меня достаточно быстро, в первую очередь кончились. И я побольше купил курицы, потому что очень тяжело, когда отсутствует мясо, и при той диете, при тех маленьких порциях овощи удовлетворяют голод значительно меньше", - цитирует Бондаренко РИА Новости.