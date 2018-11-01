В аварии "Союза" могут обвинить сборщиков ракеты из РЦК "Прогресс"

Расследование выявило небрежные ошибки при сборке ракеты "Союз-ФГ" со стороны одного или нескольких специалистов РЦК "Прогресс". Именно они могли стать причиной аварии.

Госкомиссия выявила нарушения при сборке потерпевшей крушение ракеты "Союз-ФГ", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в представительстве ракетно-космического центра (РЦК) "Прогресс" на космодроме Байконур.

По словам собеседника агентства, речь идет о повреждении концевого датчика в результате "непреднамеренных, однако ошибочных небрежных действий одного или нескольких специалистов РКЦ "Прогресс" в монтажно-испытательном корпусе на площадке космодрома пакета в составе боковых блоков первой ступени и центрального блока второй ступени.

Разовое единичное нарушение технологического процесса привело к тому, что при отделении данного бокового блока заклинило крышку реактивного сопла для увода бокового блока от центрального блока, добавил источник.

Накануне исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней. "Одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени. Причиной тому, то, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней", - сказал представитель корпорации.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" стартовала 11 октября с Байконура. На борту корабля, направлявшегося к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Экипажу удалось совершить экстренную посадку в Казахстане. Космонавты провели ночь под наблюдением врачей, а на следующий день их доставили в Москву.