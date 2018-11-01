Почти 20 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ульяновской области

В Ульяновской области маршрутка съехала в кювет и перевернулась. В результате инцидента пострадали 19 человек, в том числе двое детей и беременная женщина. В произошедшем, судя по всему, виноват водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия с маршруткой в Новомалыклинском районе Ульяновской области пострадали 19 человек, 12 из которых были госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия.

По словам собеседницы агентства, всех пострадавших отправили в Новомалыклинскую районную больницу. Среди них - двое детей, а также беременная женщина.

В местном управлении МЧС уточнили, что авария произошла примерно в 8:30 по местному времени (7:30 по Москве) на автодороге Средняя Якушка - Новочеремшанск. В ДТП попала маршрутка "Газель".

По данным полиции, маршрутка с пассажирами съехала в кювет, после чего опрокинулся. По всей вероятности, ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии выясняются.