В Кремле 1 ноября проходят XXI Елисаветинско-Сергиевские чтения. Участники затронут темы духовной жизни и семейного благочестия членов Дома Романовых.

В четверг в Кремле проходят ежегодные Елисаветинско-Сергиевские чтения, передает "ТВ Центр". Они станут одной из площадок Всемирного русского народного собора - форума, в котором участвуют представители всех ветвей власти, церкви, деятели науки, образования и культуры.

В честь 100-летия со дня гибели четверых великих князей Романовых в рамках чтений обсудят вопросы духовной жизни членов императорской семьи, их вклад в благотворительность и участие в строительстве православных храмов.

"Сегодня в Москве восстанавливаются храмы, строятся новые. И вместе с ними в город заходят духовность, чистота, доброта. Город становится добрее в том числе потому, что мы вместе с вами делаем это большое дело", - заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.