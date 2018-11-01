ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле проходят ежегодные Елисаветинско-Сергиевские чтения

11:44
  • четверг
  • 01 ноября 2018

В Кремле 1 ноября проходят XXI Елисаветинско-Сергиевские чтения. Участники затронут темы духовной жизни и семейного благочестия членов Дома Романовых.

В четверг в Кремле проходят ежегодные Елисаветинско-Сергиевские чтения, передает "ТВ Центр". Они станут одной из площадок Всемирного русского народного собора - форума, в котором участвуют представители всех ветвей власти, церкви, деятели науки, образования и культуры.

В честь 100-летия со дня гибели четверых великих князей Романовых в рамках чтений обсудят вопросы духовной жизни членов императорской семьи, их вклад в благотворительность и участие в строительстве православных храмов.

"Сегодня в Москве восстанавливаются храмы, строятся новые. И вместе с ними в город заходят духовность, чистота, доброта. Город становится добрее в том числе потому, что мы вместе с вами делаем это большое дело", - заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

Главное сегодня
Елисаветинско-Сергиевские чтения
Елисаветинско-Сергиевские чтения
Елисаветинско-Сергиевские чтения
Елисаветинско-Сергиевские чтения
Елисаветинско-Сергиевские чтения
Елисаветинско-Сергиевские чтения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение