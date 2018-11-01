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Далалоян принес России первое в XXI веке золото ЧМ в личном многоборье

11:25
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Гимнаст Артур Далалоян завоевал золото в личном многоборье на чемпионате мира в Дохе. Впервые в XXI веке представитель России сумел стать абсолютным чемпионом мира. Другой россиянин - Никита Нагорный - завоевал бронзовую медаль. Таким образом, впервые в истории российской гимнастики у мужской сборной сразу две медали в личном многоборье на первенстве планеты.

Золото, которого ждали почти 20 лет. На чемпионате мира по спортивной гимнастике в личном многоборье первое место завоевал российский спортсмен Артур Далалоян, передает "ТВ Центр".

На турнире в Дохе он продемонстрировал высокие результаты на всех шести снарядах и набрал больше 86 баллов. Абсолютная победа - последний раз такое было в 1999 году.

Еще одна медаль - у гимнаста Никиты Нагорного. Он завоевал бронзу. Благодаря нашим спортсменам, впервые в истории российской гимнастики у мужской сборной сразу две медали в личном многоборье на первенстве планеты.

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Артур Далалоян, завоевавший золотую медаль в индивидуальном многоборье среди мужчин на чемпионате мира по спортивной гимнастике
Артур Далалоян, завоевавший золотую медаль в индивидуальном многоборье среди мужчин на чемпионате мира по спортивной гимнастике
Гимнаст Артур Далалоян
Гимнаст Артур Далалоян
Призеры на чемпионате мира по спортивной гимнастике Сяо Жотэн, Артур Далалоян и Никита Нагорный
Призеры на чемпионате мира по спортивной гимнастике Сяо Жотэн, Артур Далалоян и Никита Нагорный
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