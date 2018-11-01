В Совете Федерации наградили детей-героев

В Совете Федерации сегодня наградили настоящих героев - детей и подростков, которые проявили храбрость и мужество в самых опасных ситуациях. Торжественная церемония прошла уже в пятый раз и собрала героев со всей России.

- Тут много людей было, стучались в двери. Все было в дыму, когда открыли дверь. Впереди там кухня есть. Там воспламенилась плитка.

15-летний Андрей Биба, не раздумывая ни минуты, бросился спасать двухлетнего малыша, который оказался запертым один в квартире, где начался пожар. Ползком, лишь с включенным на телефоне фонариком, буквально на ощупь, он добрался до ребенка. Вынес его из квартиры и передал матери.

Обычный выходной день. Леша с мамой отдыхали на пляже, как вдруг услышали крики. Оказалось - тонет мужчина.

"Алексей говорит: "Я поплыл!" Я говорю: "Нет! Не пущу!" Он меня по-свойски рукой подвинул и говорит: "Я поплыл", - рассказала мама Алексея Александра Красноштан.

А дальше весь пляж наблюдал за спасательной операцией. Парню удалось вытащить мужчину на берег. После этого случая Алексей даже прошел обучение по спасению людей на воде. Еще недавно он мечтал стать ветеринаром, а теперь передумал – пойдет работать в МЧС.

"После этого случая мне захотелось помогать людям, делать добро, мне это понравилось", - пояснил Алексей Красноштан.

Большие награды для маленьких героев. Рискуя собственной жизнью, они спасали жизни других. Уже в пятый раз в Совете Федерации награждают отважных юных спасателей, сообщает "ТВ Центр".

Это самый маленький герой. Десятилетний Никита вынес из горящего дома своих братьев и девятимесячную сестру. 20 медалей "За мужество в спасении" из рук тех, на кого они так хотят быть похожими – профессиональных спасателей. Игорь Галушкин в столице впервые. Волнуется сильнее, чем когда спасал от собаки собственного брата. Он даже не заметил, что пес искусал и его ноги.

– Собака большая была?

– Да, овчарка местная.

Истории у всех этих мальчишек и девчонок разные: они бросались на помощь провалившимся под лед, оказавшимся в огне или пострадавшим в аварии, причем в правильности своих поступков не сомневались ни секунды. Признаются, страшно было, но уже после. Порой, для подвига достаточно просто не быть равнодушным, рассказывает Даниил Брагин. Этим летом он помог соседскому мальчишке. Играя в пожарных на детской площадке, школьники привязали к горке толстую скакалку и спускались по ней вниз. Веревка обвилась вокруг шеи одного из мальчишек. К счастью, рядом оказался Даниил.

"Смотрю, начинает белеть. Я быстро поднял его, скакалка развязалась. Поднес его на скамейку, положил. Смотрю, он не дышит. И уже подбежали все взрослые. Вроде как откачали, он задышал", - вспоминает тот день Даниил Брагин.

Даниил уже не первый раз спасает детей. Весной он вытащил из воды тонущего друга, которого на глубину отнесло течением. Теперь в родной деревне он настоящий герой. Все знают, если что-то случится, Даниил всегда придет на помощь.

Елена Макарова, Владимир Хуртин, "ТВ Центр".