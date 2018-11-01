Украина повысила цены на газ на 23,5% по требованию МВФ

Небывалое повышение цен и угроза дефолта. С 1 ноября газ для населения Украины подорожал почти на четверть - цена за тысячу кубометров топлива уже выше 300 долларов. Правительство приняло такое решение по требованию своего главного кредитора - Международного валютного фонда. Выросли и тарифы на отопление и горячую воду, люди вышли на митинги.

Это на Майдане можно было все. Теперь украинская власть намерена защищать себя даже от мирных митингов. Под стенами кабинета министров массовые задержания активистов, которые протестуют против роста коммунальных тарифов. С 1 ноября газ подорожал почти на четверть. А, значит, выросли цены на электроэнергию, отопление и хлеб. Поэтому новый митинг у стен кабмина уже не политический, как было в последнее время, а по-настоящему народный, отмечает "ТВ Центр".

- Жить невозможно так. Мы против власти Порошенко, его действий, против тарифов. Против того, что мы бедно живем. Ведь они не понимают - как прожить на пенсию. Вот я проработала 46 лет и получила пенсию - аж 2100 гривен.

Правительство заверяет: все малоимущие получат субсидии. Но даже вокруг этих выплат, которых многие еще и в глаза не видели, уже разгорелся скандал. Кто составлял списки и по какому принципу, задаются вопросом все больше украинцев. А на днях стало известно, что, несмотря на продолжающийся рост цен, сумма на субсидии в бюджете будущего года уже сокращена.

"Я стоял перед выбором. Между повышением тарифов и последствиями, которые могли быть для Украины, я выбрал плохое решение. Но последствия его будут намного меньшими, чем падение в кризис", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Спасибо, что вы так подробно все рассказали, но у меня к вам только один вопрос: я тут 15 минут стою и мне уже жарко в вашем кабинете. У вас батареи топят?" – сказал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Это мое сердце греет", - ответил ему Гройсман.

"Я знаю ваше горячее сердце. Но давайте потрогаем батареи. Батареи греют хорошо. А два дня назад я был в Павлоградской больнице, где больной лежит под тремя одеялами. Отопление там не работает и таких больниц по Украине сотни", - возразил ему Ляшко.

Но на все вопросы у премьер-министра Украины есть ответы. В здании кабмина тепло, потому что отопление автономное. А повышение тарифов - это обязательства, взятые перед международными финансовыми институтами, иначе не дадут новые кредиты. Без них Киеву сегодня никак. При этом власти утверждают: во всем виноват Янукович, посадил страну в долговую яму. Но документы свидетельствуют о другом: из 12,5 миллиарда долларов, которые Украина должна, например, МВФ, лишь два миллиарда - старый долг. Остальное взяли уже Яценюк и Гройсман. И тарифы за время их работы выросли в десять раз.

"В каждом тарифе есть безответственность власти и коррупционная составляющая. Необходимо наложить мораторий! А те депутаты, которые за это не проголосуют, не голосуйте за них на предстоящих выборах. Это главные враги народа! Еще одно предложение - пересмотреть бюджет. Пересмотрите зарплаты прокуроров, судей. Судья Конституционного суда получает 200 тысяч гривен. За целый год Конституционный суд принял аж два решения!" – возмутился глава всеукраинского объединения "Достало!" Виталий Журавский.

Правоохранительная и судебная система на Украине вообще не отличаются эффективностью, но финансируются в числе первых. Их главная задача сегодня - защищать власть от критики и действий несогласных. Зато на проявления национализма, нападения на посольства и общественные организации полиция смотрит сквозь пальцы. Вот и появление компьютерной игры про лагерь смерти Освенцим, разработанной одной из украинских компаний, осталось незамеченным. В квесте под названием "Цена свободы" пользователь может выбрать, за какую сторону играть - за узника лагеря или за надсмотрщика. Цель первого - бежать, а второй может назначать заключённых на работу, а также убивать их в газовых камерах. После обращения Института национальной памяти Польши, прокуратура этой страны начала расследование.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".