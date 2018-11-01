США разместят до 15 тыс. военных на границе с Мексикой

Караваны мигрантов стремятся попасть в США. Люди пешком с детьми на руках идут из Латинской Америки в поисках лучшей жизни. Лишь по примерным подсчётам, их более семи тысяч. Однако там их ждут военные, Трамп вдвое увеличивает армейские подразделения на границе с Мексикой и не собирается пускать беженцев в страну.

Бронеавтомобили и ящики с боеприпасами погружены. В полной экипировке на борт поднимается очередной отряд Вооружённых сил США. Чтобы остановить караваны мигрантов, Вашингтон увеличивает группировку на границе с Мексикой, передает "ТВ Центр". Президент Трамп уточняет: пять тысяч военных уже на местах, ещё десять будут переброшены в ближайшее время.

"Вместе с этими караванами в Америку хотят попасть много плохих парней. Они отнюдь не ангелы. Вы сами видите, что происходит на границе. Как ожесточённо нелегалы пытаются прорваться к нам. Но мы будем ещё более жесткими", - заявил президент США Дональд Трамп.

Анонсированные меры, действительно, более чем серьёзные. Для сравнения, в Афганистане сейчас находятся около десяти тысяч американских военных. Контингент в Ираке - ещё вдвое меньше. Но так называемые "плохие парни" из Центральной Америки пугают Вашингтон куда сильнее, чем террористы. А тут ещё одна волна. К границам США из Сальвадора выдвинулся новый караван. Около 700 человек, которые тоже бегут от бедности и насилия в своей стране.

- Я хочу лучшей жизни для своей семьи. Здесь у нас нет ничего. Я не могу даже устроиться на работу, чтобы прокормить детей.

К "американской мечте" мигранты планируют попасть через Мексику. Законно или нет, для них не важно. В общей сложности в караване более шести тысяч человек. Беженцы из Сальвадора, Гватемалы, Гондураса. Кто-то силой пытается прорваться через границу. Кто-то, утомлённый дорогой, смиренно ждёт. А некоторые запросили убежище прямо в Мексике. Хотя там хватает и собственных проблем. В стране – дефицит воды.

"Наша позиция остаётся прежней. Мы не считаем нелегалов преступниками. Мы согласны принимать тех, кто нуждается в помощи. Но просим уважать наши законы", - сказал министр внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете.

Дональд Трамп в преддверии выборов в Конгресс, похоже, пытается поудачней разыграть эту карту. Президент США заявил, что планирует покончить с правом на гражданство по рождению. Достаётся за миграционную политику, естественно, демократам и бизнесмену Джорджу Соросу. По мнению главы Белого дома, миллиардер мог профинансировать движение каравана. Известно, что из-за победы Трампа в президентской гонке Сорос понес огромные финансовые потери.

Алина Напара, "ТВ Центр".