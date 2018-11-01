Врачи спасли зрение пострадавшей в ДТП модели из Челябинска

Сложную операцию провели врачи в Челябинске - им удалось спасти зрение пациентки, пострадавшей в серьезной аварии. В ДТП начинающая модель попала сразу после конкурса красоты. После столкновения с фурами она вылетела из автомобиля и получила серьезные травмы, в глаз попал осколок лобового стекла длиной несколько сантиметров. Теперь девушке предстоит длительная реабилитация.

- Швы состоятельные все, то есть у нас никаких опасений по поводу состояния на этом глазу нет.

После нескольких перенесенных операций - надежда на выздоровление. Начинающая модель из Челябинска Анастасия Фокс, вспоминая обстоятельства страшной аварии, до сих пор не может сдержать слез. Поздним вечером, после победы в конкурсе красоты, девушка торопилась домой. Села в такси. А дальше: все как в страшном кино.

- Я смотрю: у нас не было лобового стекла на машине, и крыши полностью… Простите.

Столкновение зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает "ТВ Центр". Иномарка оказалась зажатой между двумя большегрузами. Выжить после этого уже было большой удачей. Настю спасло еще и то, что она сидела за водителем. Но осколки лобового стекла градом посыпались в лицо. Один - размером более четырёх сантиметров повредил левый глаз. Девушку экстренно доставили в областную больницу.

"Малейшая даже капля крови уже дает снижение зрения. А тут глаз, полный крови, отслойка сетчатки. И инфицированный снаряд, который попал в глаз. Он однозначно нестерильный, поэтому мы боялись и инфекционных осложнений, и воспалительной реакции", - рассказал заведующий офтальмологическим центром ЧОКБ Кузнецов Андрей.

Пять часов врачи боролись за то, чтобы сохранить пострадавшей зрение. За одной операцией последовала другая.

"И травматологическая и офтальмологическая помощь там требовалась именно очень высококвалифицированная, высокоспециализированная. И далеко не в каждой клинике существуют такие возможности", - заявил главный врач Челябинской областной клинической больницы Альтман Дмитрий.

Анастасия быстро шла на поправку. Уже через несколько дней различала цвета, а сегодня зрение восстановилось уже на 80%.

"Я на самом деле не знала, куда себя подевать, потому что это была радость!" – сказала пострадавшая Анастасия Фокс.

О страшной аварии напоминают только шрамы на лице. Но и это поправимо. В ближайшее время девушке предстоит пластическая операция, после которой она намерена вернуться на подиум.

Елена Сахно, "ТВ Центр".