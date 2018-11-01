СКР сообщил о банде "черных риэлторов", подозреваемой в убийствах ради квартир

По делу о девяти убийствах и мошенничестве с квартирами задержаны 16 "черных риэлторов". По данным следствия, преступники выискивали одиноких и ведущих асоциальный образ жизни граждан, вынуждали их продать жилье, а затем убивали.

Правоохранительные органы пресекли деятельность банды "черных риэлторов", которая действовала на территории Московской и Тверской областей, об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В банду входили 16 человек, ее возглавлял 34-летний житель Тверской области. В период с 2013 по 2018 году преступники специально искали одиноких, ведущих асоциальный образ жизни граждан с недвижимостью в Москве, заставляли их продать жилье и купить новое на выгодных условиях. После лишения прав собственности, потерпевших увозили в Тверскую область, где расстреливали, топили в реке или закапывали живыми в землю.

В общей сложности преступники завладели пятью квартирами стоимостью от четырех до семи миллионов рублей. Общая сумма похищенного имущества составила около 28 миллионов рублей.

"Черным риэлторам" инкриминируется "Участие в преступном сообществе", "Убийство двух и более лиц", "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Все обвиняемые арестованы по решению суда.