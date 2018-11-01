В деле о пожаре в "Зимней вишне" появились три новых фигуранта

Следственные органы задержали трех человек в рамках расследования пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

Три новых фигуранта появились в деле о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", в ближайшее время им изберут меру пресечения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, правоохранители задержали сына уже находящейся под следствием главы кемеровского Госстройнадзора Танзили Комковой, бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского, а также человека по фамилии Чередниченко. Все они подозреваются во взяточничестве.

До этого в деле о пожаре в "Зимней вишне" были арестованы 12 обвиняемых. В зависимости от степени участия каждого им были предъявлены обвинения по статьям 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где размещалось несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате инцидента погибли 60 человек, среди которых было 37 детей. Еще 79 человек получили травмы.