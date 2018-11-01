Россия ввела ответные санкции против Украины

Медведев подписал постановление о введении экономических ограничений в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В санкционном перечне - предприниматели, депутаты, судьи, руководители крупных компаний, а также ближайшие соратники Порошенко.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении ответных санкций против Украины. Об этом, как передает ТАСС, в четверг, 1 ноября, сообщила пресс-служба кабмина.

Санкции будут распространяться на 322 украинских граждан и 68 юридических лиц. Принятые Кремлем меры предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории страны, а также запрет на перечисление средств за пределы России (вывод капитала).

Среди тех, на кого распространятся ограничения, оказались судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, руководители украинских компаний, главы органов исполнительной власти, приближенные президента Петра Порошенко, а также юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

В частности, в санкционный список России "за недружественные шаги" попали генпрокурор Украины Юрий Луценко, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, министр обороны Степан Полторак, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, сын президента Алексей Порошенко и другие (PDF). Среди юридических лиц, попавших под российские контрсанкции, в основном предприятия химической и горнорудной промышленности.

В документе отмечается, что данный список не окончательный. За внесение изменений в перечень будет отвечать Министерство финансов России. В постановлении также говорится, что отдельные финансовые операции попавших под санкции лиц могут быть проведены, но только по временным разрешениям правительства.

Одновременно Медведев поручил Министерству промышленности и торговли, а также Министерству экономического развития обеспечить сбалансированность товарных рынков, чтобы предотвратить негативное влияние контрсанкций Кремля на деятельность российских организаций.

Указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Киева в отношении россиян президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 22 октября.