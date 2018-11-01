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Владелец "Кэшбери" объявил о создании новой компании

12:13
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Группа компаний "Кэшбери" прекращает работу с 1 ноября из-за "объявленной охоты с целью убрать компанию с рынка". Владелец организации обещал рассчитаться со всеми долгами и объявил о создании новой компании в 2019 году.

Группа компаний "Кэшбери" прекращает работу с 1 ноября, об этом сообщил владелец группы Артур Варданян, передает "Газета.Ru".

Такое решение Варданян принял из-за "объявленной охоты с целью убрать компанию с рынка". У "Кэшбери" есть финансовые ресурсы для погашения долговых обязательств, но, по словам владельца, "не в полном объеме на текущий момент времени". При этом 25% долга компания выплатит своей криптовалютой CashberyCoin по актуальному биржевому курсу. Выплачивать долги компания начнет со 2 ноября.

В своем видеообращении Варданян также объявил о создании новой компании – JDC, она появится через 100 дней. Все пользователи "Кэшбери" автоматически станут клиентами новой платформы.

Ранее Центробанк России обнаружил в группе компаний "Кэшбери" признаки финансовой пирамиды. Помимо этого, у компании нет лицензии ЦБ на предоставление финансовых услуг и отсутствуют признаки реальной экономической деятельности. По оценкам регулятора, сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды "Кэшбери" может достичь трех миллиардов рублей. 

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