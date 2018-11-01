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Президент Словакии не смог объяснить суду происхождение своей элитной недвижимости

12:12
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Лидер Словакии Андрей Киска рискует оказаться в центре скандала из-за истории с приобретением им виллы в курортном районе у гор Высокие Татры по заниженной цене.

Президент Словакии Андрей Киска проиграл в районном суде города Попрад дело о приобретении им по заниженной цене элитной недвижимости в курортном районе у расположенных на северо-востоке страны гор Высокие Татры. Об этом, как передает ТАСС, в четверг сообщили местные СМИ.

Отмечается, что в 1999 году Киска приобрел в указанном районе участок под строительство виллы площадью 1,2 гектара. Ответить на вопросы суда об этой сделке глава государства не смог, заявив, что не помнит обстоятельства дела.

В то же время пресс-секретарь главы государства Роман Крпелан заявил о предвзятости суда и полной невиновности Андрея Киски. "Бесспорно, что почти 20 лет назад ошибки при покупке президентом недвижимости произошли по вине государства, которое утвердило все связанные с этим правовые действия", - сказал представитель президента.

Агентство напоминает, что ранее Киска уже оказывался в центре скандала из-за истории с финансированием своей президентской предвыборной кампании. После этого он принял решение отказаться от попытки переизбраться главой государства на второй срок.

Следующие президентские выборы в республике состоятся весной 2019 года.

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