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СК завершил работу на месте взрыва в здании ФСБ в Архангельске

12:23
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Следователи завершили работу на месте взрыва в управлении ФСБ в Архангельске. 31 октября 17-летний молодой человек пронес в здание взрывное устройство. В результате взрыва погиб он сам, трое сотрудников ФСБ получили ранения.

В Следственном комитете сообщили о завершении работ на месте взрыва в здании управления ФСБ в Архангельске, передает ТАСС.

"Осмотр места происшествия в здании управления ФСБ был окончен в пять утра", - сообщили в ведомстве. Также снято ограничение для прохода пешеходов у здания на Троицком проспекте, рассказали агентству в правоохранительных органах.

17-летний местный житель устроил взрыв в здании управления ФСБ утром 31 октября. Подросток - студент политехнического техникума - сам изготовил бомбу. В результате происшествия погиб он сам. Трое сотрудников ФСБ пострадали.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконное ношение боеприпасов". В СК ранее заявили, что собираются проверить, состоял ли подросток в запрещенных организациях или группах, а также будут тщательно исследовать круг общения несовершеннолетнего, взаимоотношения и обстановку в семье и техникуме, где он проходил обучение.

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