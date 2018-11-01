Названа официальная причина крушения "Союза". С виновниками уже "работают"

Итоги расследования аварии "Союза-ФГ" подтвердили, что причиной инцидента была небрежность специалистов, занимавшихся сборкой ракеты. К делу подключились правоохранительные органы.

Авария "Союза-ФГ" произошла из-за деформации датчика разделения первой и второй ступени при сборке ракеты на космодроме Байконур. Об этом, как передает ТАСС, сообщил на пресс-конференции в четверг глава аварийной комиссии замдиректора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов. Итоги расследования уже направлены в Роскосмос и NASA.

"Причиной нештатного разделения явилось неоткрытие крышки сопла увода бака окислителя блока "Д" из-за деформации штока датчика контакта разделения (изгиб на 6 градусов), допущенной при сборке "пакета" на космодроме Байконур", - рассказал Скоробогатов.

По его словам, сборщики ракеты не использовали предписанные инструкцией инструменты, которые позволили бы произвести работу с высокой точностью. Неправильное присоединение бокового блока привело к некорректной работе датчика разделения, блок отделился неправильно и ударил во вторую ступень "Союза-ФГ", от чего ракета начала разрушаться. "То есть дефект не носит конструктивный характер", - пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что данный факт "доказан и подтвержден документально". "Это произошло по вине этого датчика, и это могло произойти только при сборке "пакета" ракеты на космодроме Байконур", - добавил представитель ЦНИИмаш.

При этом Скоробогатов отметил, что в задачи аварийной комиссии не входило разбираться, кто будет наказан, кто виноват. Однако замглавы Роскосмоса Александр Лопатин на той же пресс-конференции заявил, что с предполагаемыми виновниками инцидента "уже работают правоохранители".

Поскольку причина аварии "Союза-ФГ" носила эксплуатационный характер, подобный дефект распространился на задел других собранных ракет-носителей типа "Союз". Таких ракет две, и они будут пересобраны. Первая сейчас завершает подготовку в Гвианскому центре, и вторая - находится на космодроме Байконур для запуска 16 ноября грузового корабля "Прогресс".

"Аварийной комиссией разработаны предложения и рекомендации по перепроверке ракет-носителей собранных в "пакет", которые предусматривают разборку пакетов, проверку датчиков контакта - разделения и повторную сборку "пакетов" с проведением дополнительных мероприятий и дополнительного контроля. В том числе с проведением фото и видео документирования", - сказал Скоробогатов.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" стартовала 11 октября с Байконура. Спустя примерно две минуты после запуска произошла авария. На борту корабля, направлявшегося к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Экипажу удалось вовремя эвакуироваться и совершить экстренную посадку в Казахстане.