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Сбербанк: россияне в среднем тратят 11% семейного бюджета на ЖКХ

12:55
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Каждый месяц россияне тратят 11% семейного бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средняя сумма коммунальной платежки – 5 038 рублей.

Эксперты посчитали, какая часть семейного бюджета в среднем уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг у россиян, передает ТАСС.

"За девять месяцев 2018 года ежемесячные траты одной семьи на ЖКХ составили 5 038 рублей. На оплату коммунальных услуг в среднем по стране уходит 11,4% расходов домохозяйства", - рассказали специалисты.

Больше всего на оплату ЖКХ тратят жители Тувы (4,5% от семейного бюджета) и Камчатки (16,3%). Меньше всего – жители Северной Осетии (6%) и Курской области (6,3%). Москвичи отдают 13,9% от общего бюджета семьи, петербуржцы – 10,7%.

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