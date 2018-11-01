Сбербанк: россияне в среднем тратят 11% семейного бюджета на ЖКХ

Каждый месяц россияне тратят 11% семейного бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средняя сумма коммунальной платежки – 5 038 рублей.

Эксперты посчитали, какая часть семейного бюджета в среднем уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг у россиян, передает ТАСС.

"За девять месяцев 2018 года ежемесячные траты одной семьи на ЖКХ составили 5 038 рублей. На оплату коммунальных услуг в среднем по стране уходит 11,4% расходов домохозяйства", - рассказали специалисты.

Больше всего на оплату ЖКХ тратят жители Тувы (4,5% от семейного бюджета) и Камчатки (16,3%). Меньше всего – жители Северной Осетии (6%) и Курской области (6,3%). Москвичи отдают 13,9% от общего бюджета семьи, петербуржцы – 10,7%.