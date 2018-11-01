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Песков назвал контрсанкции ответом Москвы на "упражнения" Киева

13:01
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Санкции против 322 граждан и 68 компаний Украины со стороны России – это ответ Москвы на "упражнения" Киева. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение контрмер. По его словам, в Кремле рассчитывают, что после введения санкций Украина проявит волю к нормализации отношений.

Москва ответила на "упражнения" Киева и сама никогда не была инициатором политики санкционного давления, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции России против Украины.

"На протяжении достаточно длительного времени наши украинские коллеги в этом ключе упражнялись, ну вот, собственно, ответ не заставил себя ждать", - цитирует его ТАСС.

По его словам, Кремль рассчитывает, что после введения контрмер со стороны России Киев рано или поздно проявит политическую волю к нормализации отношений.

"Безусловно, мы надеемся, что рано или поздно политическая воля на нормализацию отношений с Россией все-таки хотя бы робкие ростки даст на украинской земле", - сказал представитель Кремля.

Песков также сообщил, почему президент Украины Петр Порошенко не вошел в список ответных мер. "Традиционно президент не включается в санкционные списки, это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг", - пояснил он.

В четверг Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении Украины. Под санкции попали 322 украинских гражданина и 68 компаний.

В частности, в документе упоминаются Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко, Дмитрий Ярош, Александр Турчинов, Валерий Чалый, а также старший сын Порошенко Алексей.

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