"Это мелко, Хоботов": глава "Нафтогаза" отреагировал на санкции России

Глава "Нафтогаза" Украины Андрей Коболев сообщил, что не имеет активов в России, а ездить в Сочи не собирается – так он прокомментировал включение себя в санкционный список России.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев прокомментировал антиукраинские санкции России.

"Не готов комментировать включения меня в санкционный список РФ, поскольку активов там не было и не имею, в Сочи ездить не собираюсь. А нет, таки один комментарий добавлю: "Это мелко, Хоботов", - написал Коболев в Facebook.

В четверг Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении Украины. Под санкции попали 322 украинских гражданина и 68 компаний. В частности, в документе упоминаются Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко, Дмитрий Ярош, Александр Турчинов, Валерий Чалый, а также старший сын Порошенко Алексей.