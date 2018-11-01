Возбуждено дело о взятках при реконструкции "Зимней вишни"

Следственный комитет подтвердил, что в деле о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" появились три новых фигуранта. Их подозревают во взяточничестве при реконструкции задания. Кроме того, гендиректора компании-владельца ТЦ намерены объявить в международный розыск.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве при реконструкции кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил, что в деле о пожаре в "Зимней вишне" появились три новых фигуранта. По информации СК, это генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслав Вишневский, сын начальницы инспекции госстройнадзора области Эдуард Комков и гендиректор ООО "ИСК Ресурс" Никита Чередниченко.

Следователи рассказали, что в 2013-2014 годах Вишневский дал взятку в размере семи миллионов рублей Комкову и Чередниченко за бездействие при реконструкции комбината в ТЦ.

Чередниченко и Комкову уже предъявлено обвинение в получении взятки, они арестованы. В действиях Вячеслава Вишневского следствие усматривает признаки преступления по статье "Дача взятки". На данный момент он скрывается в Испании и будет объявлен в международный розыск.

Таким образом, число фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" возросло до 15 человек.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где размещалось несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате инцидента погибли 60 человек, среди которых было 37 детей. Еще 79 человек получили травмы.