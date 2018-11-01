ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Возбуждено дело о взятках при реконструкции "Зимней вишни"

13:17
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Следственный комитет подтвердил, что в деле о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" появились три новых фигуранта. Их подозревают во взяточничестве при реконструкции задания. Кроме того, гендиректора компании-владельца ТЦ намерены объявить в международный розыск.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве при реконструкции кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил, что в деле о пожаре в "Зимней вишне" появились три новых фигуранта. По информации СК, это генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслав Вишневский, сын начальницы инспекции госстройнадзора области Эдуард Комков и гендиректор ООО "ИСК Ресурс" Никита Чередниченко.

Следователи рассказали, что в 2013-2014 годах Вишневский дал взятку в размере семи миллионов рублей Комкову и Чередниченко за бездействие при реконструкции комбината в ТЦ.

Чередниченко и Комкову уже предъявлено обвинение в получении взятки, они арестованы. В действиях Вячеслава Вишневского следствие усматривает признаки преступления по статье "Дача взятки". На данный момент он скрывается в Испании и будет объявлен в международный розыск.

Таким образом, число фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" возросло до 15 человек.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где размещалось несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате инцидента погибли 60 человек, среди которых было 37 детей. Еще 79 человек получили травмы.

Новости по теме
Пожар в торговом центре в Кемерове
Пожар в торговом центре в Кемерове
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение