Ущерб от наводнения в итальянском Венето оценили в один миллиард евро

Власти Италии подсчитали предварительный ущерб от непогоды, которая обрушилась на несколько районов страны в воскресенье. Больше всех от стихии пострадали Венето и Лигурия. Как заявил президент Венето Лука Дзайа, ущерб составляет около одного миллиарда евро.

В итальянском регионе Венето подсчитали предварительный ущерб от потопа – это около одного миллиарда евро. Об этом заявил президент региона Лука Дзайа.

Непогода обрушилась на многие районы Италии в воскресенье, передает МИР24. В понедельник из-за сильных дождей, ураганов и оползней в пяти областях на севере страны объявили "красный" уровень погодной опасности.

Ветер, дувший со скоростью 130 километров в час, вырывал с корнем деревья и рушил ЛЭП. Около 160 тысяч жителей остались без света. Больше всех от стихии пострадали регионы Венето и Лигурия. Жертвами непогоды по всей Италии стали 12 человек, двое из них - жители Венето.

В один бурлящий поток превратилась Венеция. Город затопило на три четверти. Под воду ушел мозаичный пол собора святого Марка. В выставочном зале Палаццо Дзагури из-за наводнения прорвало канализацию. Пострадали гобелены испанского художника Хуана Миро.