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Медведев спустя год снял с должности директора Курчатовского института

13:35
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Денис Минкин освобожден от должности директора Курчатовского института спустя год после назначения. Его место временно займет Александр Благов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Дениса Минкина от должности директора Курчатовского института. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что Минкин снят с должности по собственной просьбе. Исполнение обязанностей директора института будет временно возложено на первого замдиректора по научной работе этого учреждения Александра Благова.

Минкин был назначен директором Курчатовского института по распоряжению Медведева в ноябре прошлого года. До этого он занимал пост директора Петербургского института ядерной физики имени Б.П. Константинова НИЦ "Курчатовский институт".

Курчатовский институт занимается исследованиями и разработками по широкому спектру направлений современной науки и технологий от энергетики и физики элементарных частиц до высокотехнологичной медицины и информационных технологий.

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