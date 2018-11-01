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Москвичей познакомят с возможностями здорового образа жизни в мегаполисе

14:07
  • четверг
  • 01 ноября 2018

На старте длинных ноябрьских выходных в московском саду "Эрмитаж" пройдет фестиваль городской культуры "Москва - территория здравого смысла". Посетители смогут побеседовать с профессиональными тренерами и медиками, а также послушать живую музыку.

В московском саду "Эрмитаж" 3 ноября пройдет фестиваль городской культуры "Москва - территория здравого смысла". Посетителей мероприятия познакомят с принципами и возможностями здорового образа жизни в условиях современного мегаполиса.

Так, профессиональные тренеры расскажут гостям о базовых техниках правильного дыхания - одной из основ долголетия. Эксперты поделятся секретами выбора спортивной одежды для воркаута. Кроме того, посетители смогут принять участие в призовых спортивных и танцевальных "баттлах".

Для всех желающих будет открыт pop-up лекторий, где опытные медики побеседуют с гостями о том, как поддерживать жизненный баланс в ритме большого города, особенно в наступивший сезон дефицита энергии и сниженного иммунитета. Активисты московского отделения движения "Волонтеры-медики" проведут свой отдельный интерактив о том, как организовать жизнь, чтобы не беспокоиться о "внесезонных" инфекциях, таких как ВИЧ.

На протяжении всего дня в "Эрмитаже" будет работать мобильный консультационно-диагностический комплекс, где желающие смогут пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить индивидуальную консультацию врача-инфекциониста Московского центра СПИД.

Гостей фестиваля также ждет насыщенная музыкальная и кинопрограмма. В частности, перед посетителями выступит кавер-группа "Жюль Верн", а киноманов ждет ретроспектива от создателей короткометражных фильмов на тему борьбы со СПИДом.

Мероприятие организуется Московским городским центром профилактики и борьбы со СПИДом при поддержке Департамента здравоохранения Москвы. Фестиваль продлится с 12:00 до 14:00. Вход свободный.

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Фестиваль "Москва - территория здравого смысла"
Фестиваль "Москва - территория здравого смысла"
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