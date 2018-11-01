ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин предупредил об опасности пещерного национализма и русофобии

13:59
  • четверг
  • 01 ноября 2018

В Москве в четверг стартовал Всемирный русский народный собор под председательством патриарха Кирилла. На церемонии открытия выступил президент России Владимир Путин. Он предупредил об опасности пещерного национализма и русофобии на постсоветском пространстве.

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Всемирного русского народного собора, предупредил, что использование на постсоветском пространстве пещерного национализма и русофобии чреваты серьезными последствиями, передает ТАСС.

"Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир, разрушить цивилизационные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками", - отметил президент России.

Путин призвал противостоять попыткам отдельных государств создать управляемые "безликие протектораты" на постсоветском пространстве.

"При этом используется и пещерный национализм, русофобия, осуществляется беспардонное, грубое вмешательство в церковную жизнь", - подчеркнул Путин.

Во время своего выступления он также отметил глубокие перемены, которые произошли в России за 25 лет, и высоко оценил значимость деятельности Всемирного русского народного собора и подобных объединений в наше время.

В Москве в четверг проходит заседание Всемирного русского народного собора под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Тема форума - "25 лет по пути общественного диалога и цивилизационного развития России".

Среди участников - представители всех ветвей власти, лидеры общественных и религиозных объединений, деятели науки, образования и культуры. Они подведут итоги работы организации за последнюю четверть века и обсудят перспективы развития. Ожидается, что участники форума обсудят проблему сохранения православного единства в мире.

Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение