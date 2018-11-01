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В Москве идет отделка станции "Прокшино"

15:07
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Отделка станции "Прошкино" на участке "Саларьево — Столбово" завершается в Москве. Основные работы на этом отрезке красной ветки будут завершены до конца года.

Основные работы на новом участке "красной" ветки "Саларьево — Столбово" завершат до конца года.
Сейчас на станциях идёт отделка, передает "ТВ Центр".

В вестибюле "Прокшино" выкладывают плитку, монтируют перила и другие необходимые конструкции для удобства пассажиров, устанавливают вентиляцию и  инженерное оборудование.

На "Прокшино" будет два выхода - по обе стороны трассы. А сама станция станет частью огромного участка Сокольнической линии метро, который протянется в посёлок "Коммунарка".

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Отделка станции метро "Прошкино"
Отделка станции метро "Прошкино"
Отделка станции метро "Прошкино"
Отделка станции метро "Прошкино"
Отделка станции метро "Прошкино"
Отделка станции метро "Прошкино"
Отделка станции метро "Прошкино"
Отделка станции метро "Прошкино"
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