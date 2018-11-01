В Москве идет отделка станции "Прокшино"

Отделка станции "Прошкино" на участке "Саларьево — Столбово" завершается в Москве. Основные работы на этом отрезке красной ветки будут завершены до конца года.

Основные работы на новом участке "красной" ветки "Саларьево — Столбово" завершат до конца года.

Сейчас на станциях идёт отделка, передает "ТВ Центр".

В вестибюле "Прокшино" выкладывают плитку, монтируют перила и другие необходимые конструкции для удобства пассажиров, устанавливают вентиляцию и инженерное оборудование.

На "Прокшино" будет два выхода - по обе стороны трассы. А сама станция станет частью огромного участка Сокольнической линии метро, который протянется в посёлок "Коммунарка".