Как реставрируют Северный речной вокзал Москвы

Его фундамент "поплыл", а в стенах появились трещины. Северный речной вокзал давно ждал этого момента: там начинается реставрация. Прежний вид вернут парадной лестнице. Восстановят фасад центральной башни, интерьеры и живопись. Высокий шпиль вновь увенчает звезда. Но главное, там проведут серьёзные противоаварийные работы. А ещё памятнику архитектуры вернут историческую функцию: здание вновь будет принимать пассажиров.

Пока здесь ведут противоаварийные работы и укрепляют фундамент, настолько плачевно состояние здания Северного речного вокзала. Оно было построено ещё в 1937 году. Ремонтировали его лишь раз - 40 лет назад. В 2010-м вокзал пришлось закрыть для посетителей. Суда продолжали сюда причаливать, но здание производило удручающее впечатление. Казалось, время здесь остановилось. Но этим летом реставрация, наконец, началась. Яркий образец сталинского ампира готовится засиять новыми красками.

В последний раз механизм шпиля запускали в 2008 году, сейчас его восстанавливают. Высота конструкции 87 метров, выдвижной шпиль - 36 метров. По историческим чертежам, документам и фотографиям 1930-х годов восстанавливают декоративные элементы, подсветку, ремонтируют кровлю и бетонные скульптуры. Например, башню украшают четыре фигуры - солдат, матрос, рабочий и крестьянка. Предстоит укрепить и звезду на шпиле. Прежде чем появиться здесь, она два года венчала Спасскую башню Кремля. Вновь начнут отсчитывать время и часы - они старинные, когда-то украшали Воскресенский собор в Волоколамске.

Реставрируют и интерьеры, они сохранились намного лучше. В зале ожидания целы даже деревянные декоративные элементы и решётки на радиаторах. Оригинальные светильники и люстры, стены из искусственного белого мрамора и живописные панно, иллюстрирующие право человека на труд, образование и отдых. А в коридорах, говорят, были спецпомещения НКВД.

Сохранилась роспись потолка, а после того, как вскрыли паркет, обнаружили исторический пол. Здесь планируют сделать конференц-зал, вновь заработает ресторан, который был задуман в проекте изначально, а еще появится музей речного транспорта. Обновлённый Северный речной вокзал снова примет пассажиров в 2020 году.

Полина Кастрицкая, Сергей Сенченков, Иван Перминов. "ТВ Центр".