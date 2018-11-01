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Роспотребнадзор завел дело после вспышки гепатита в детской академии ФК "Спартак"

14:39
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Административное дело заведено в отношении владельца столовой в академии "Спартака", среди воспитанников которой выявлены случаи заболевания вирусным гепатитом А. Команде уже запретили участвовать в любых соревнованиях и массовых мероприятиях.

Столичное управление Роспотребнадзора возбудило административное дело в отношении владельца столовой, которая располагается на территории детской академии футбольного клуба "Спартак". Такое решение принято после того, как ведомство получило информацию о случаях заболевания гепатитом А среди воспитанников клуба.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, при проведении расследования в столовой были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологические требований. Там не соблюдалась поточность технологических процессов; первичная обработка овощей, корнеплодов и фруктов осуществлялась в мясном цехе; готовые блюда хранились в заготовочном цехе; на продукции отсутствовали ярлыки с информацией об изготовителе, условиях и сроках хранения продукции; уборка помещений проводилась несвоевременно.

"В настоящее время помещения столовой и интерната закрыты и опечатаны, материалы на приостановление деятельности столовой и Частного учреждения дополнительного образования "Академия "Спартак" направлены в суд", - заявили в ведомстве.

Академии "Спартак" предписано в течение ближайших 35 дней пропускать любые соревнования и массовые мероприятия. От учреждения также потребовали ввести дополнительное медицинское наблюдение за воспитанниками и дополнительные прививки против вирусного гепатита А по эпидемическим показаниям.

Гепатит А - острая инфекционная болезнь, которая проявляется общим недомоганием, повышенной утомляемостью, отсутствием аппетита, тошнотой, рвотой. Для острого гепатита А характерен сезонный подъем в осеннее-зимний период с преимущественным поражением населения молодого возраста.

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