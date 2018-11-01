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Роскосмос опубликовал видео аварии "Союза"

14:36
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Роскосмос опубликовал видео аварии ракеты "Союз-ФГ", которая произошла 11 октября вскоре после старта с космодрома "Байконур". Ранее в четверг госкомиссия объявила результаты расследования крушения ракеты. Причиной аварии стала деформация датчика разделения из-за нарушений при сборке "Союза".

Роскосмос опубликовал видео аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10", передает TVC.RU. Нештатная ситуация произошла 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур.

Как стало известно в четверг, авария возникла из-за ошибки при сборке ракеты. Работы проводились на территории космодрома "Байконур". Крепёж, который соединял сопла первой ступени с ракетой, был деформирован. Поэтому во время полёта не сработал датчик отстыковки.

Установить конкретных должностных лиц, виновных в неисправности, предстоит правоохранительным органам. В Роскосмосе рассказали о мерах принятых для исключения подобных аварий - две уже готовые к старту ракеты-носители будут разобраны и проверены.

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Аварийная ситуация во время запуска hакета-носителя "Союз-ФГ"
Аварийная ситуация во время запуска hакета-носителя "Союз-ФГ"
Аварийная ситуация во время запуска hакета-носителя "Союз-ФГ"
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