МВД: попавшая в ДТП под Ульяновском маршрутка была перегружена

Маршрутка, которая попала в ДТП по Ульяновском, была перегружена. Водителя могут оштрафовать на 500 рублей. Утром микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. Пострадали 19 человек, 12 из них госпитализированы.

Маршрутка, попавшая в ДТП в Ульяновской области, ехала с перегрузом, сообщили РИА Новости в МВД по региону. В отношении водителя будет составлен административный протокол о нарушении правил перевозки людей. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 500 рублей. Утром 1 ноября в Новомалыклинском районе Ульяновской области маршрутка "Газель" съехала в кювет и перевернулась. В результате инцидента пострадали 19 человек, в том числе двое детей и беременная женщина. 12 человек госпитализированы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.