Арест Кирилла Вышинского продлен до 28 декабря

Срок содержания под стражей главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского продлён до 28 декабря. Такое решение принял Херсонский суд, сообщает адвокат журналиста. Вышинский был задержан СБУ в середине мая. Его обвиняют в госизмене.
Арест главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского продлен до 28 декабря, передает ТАСС.
"Заседание завершилось. Арест продлен до 28 декабря", - сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский.
Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Журналиста обвиняют в государственной измене и незаконном хранении оружия.
Главреду грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. При этом сам Вышинский и его защита пока не ознакомлены с материалами дела.
В России дело Вышинского считают политическим и требуют немедленного освобождения журналиста.