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Арест Кирилла Вышинского продлен до 28 декабря

14:46
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Срок содержания под стражей главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского продлён до 28 декабря. Такое решение принял Херсонский суд, сообщает адвокат журналиста. Вышинский был задержан СБУ в середине мая. Его обвиняют в госизмене.

Арест главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского продлен до 28 декабря, передает ТАСС.

"Заседание завершилось. Арест продлен до 28 декабря", - сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Журналиста обвиняют в государственной измене и незаконном хранении оружия.

Главреду грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. При этом сам Вышинский и его защита пока не ознакомлены с материалами дела.

В России дело Вышинского считают политическим и требуют немедленного освобождения журналиста.

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