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Рогозин сообщил NASA о причинах аварии "Союза-ФГ"

14:55
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил руководству NASA об итогах расследования аварии "Союза". 30 октября он встречался с руководителем агентства Уильямом Герстенмайером.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал руководству NASA об итогах расследования причин аварии "Союза-ФГ", произошедшей в октябре. Об этом заявил на пресс-конференции глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов.

"Мы сразу же после аварии 11-го числа довели всю известную на тот момент информацию до наших американских коллег. Вчера гендиректор госкорпорации "Роскосмос" с группой специалистов встречался с руководством NASA, с господином Герстенмайером", — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, американская сторона получила исчерпывающие ответы на все вопросы.

Ранее стало известно об итогах расследования аварии "Союза-ФГ". Причиной инцидента была небрежность специалистов, занимавшихся сборкой ракеты. К делу подключились правоохранительные органы.

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Дмитрий Рогозин
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