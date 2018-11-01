Парламент Армении опять не избрал премьера и распущен силой закона

Депутаты Армении во второй раз отказались избрать единственного кандидата Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Это означает, что парламент будет распущен, а в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

Депутаты Национального собрания Армении на заседании в четверг, 1 ноября, во второй раз отказались избирать единственного кандидата Никола Пашиняна на должность премьер-министра республики, сообщает "Интерфаксу". Итогом такого решения является автоматический роспуск парламента.

Проголосовавших "за" и "против" кандидатуры Николы Пашиняна не было, 13 парламентариев воздержались. Между тем сам Пашинян радостно встретил итоги голосования. "Парламент Армении распущен силой закона. Поздравляю", - написал он у себя в Facebook.

Теперь Армению ждут внеочередные парламентские выборы. Именно этого Пашинян и добивался, когда 16 октября объявил о своей отставке с целью роспуска Национального собрания.

По конституции Армении после отставки премьер-министра и правительства фракции парламента должны в течение 7 дней выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Если парламент во время голосования не избирает премьера, то опять в семидневный срок проводятся новые выборы.

Первый этап выборов состоялся 24 октября. Тогда возглавляемая бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия и партия "Дашнакцутюн" не приняли участие в голосовании. Фракция "Елк" воздержалась, а фракция "Царукян" проголосовала против. Таким образом, за кандидатуру Пашиняна не проголосовал никто. Против высказался один депутат, а еще 11 воздержались.

Внеочередные выборы в парламент состоятся не ранее, чем через 30 дней и не позднее, чем через 45 дней после роспуска законодательного органа. При этом после роспуска парламент в полном объеме сохраняет свои полномочия до первого заседания нового состава.