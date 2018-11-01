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Женщину в Москве убило отлетевшим от грузовика колесом

15:39
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Женщину в Москве убило отлетевшим от грузовика колесом. Несчастный случай произошел в ночь со среды на четверг на Автозаводской улице.

В Москве пешехода убило отлетевшим от грузовика колесом. Инцидент, который зафиксировали камеры видеонаблюдения, произошел в ночь на 1 ноября на Автозаводской улице.

Полиция уже начала проверку по факту смерти женщины, передает РИА Новости. При этом, как сообщили агентству в пресс-службе ГИБДД по столице, со стороны водителя грузовика нарушений пока не найдено.

"Произошло отсоединение заднего колеса от машины, которое убило женщину, стоявшую на остановке", - сообщили в Госавтоинспекции.

По данным СМИ, несчастный случай произошел возле торгового центра "Ривьера" на юге столицы. Женщине было 54 года, она погибла на месте.

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Женщину в Москве убило отлетевшим от грузовика колесом
Женщину в Москве убило отлетевшим от грузовика колесом
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