Губернатор Кубани хочет забрать у центра полномочия по расчистке рек

Полномочия по расчистке русел рек и берегоукреплению нужно передать в руки регионам, поскольку местные чиновники напрямую держат ответственность за ЧС. Сейчас этот процесс контролируют федеральные власти.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил передать регионам полномочия по расчистке русел рек и берегоукреплению, передает РИА Новости.

На данный момент этот процесс контролируют федеральные власти.

"Надо урегулировать вопрос с полномочиями региона, чтобы в дальнейшем нам разрешили проводить работы не только в рамках ЧС. Расчистка русел рек и укрепление их берегов должны вестись регулярно, а не от ЧС до ЧС", - сообщил Кондратьев.

24 октября на Краснодарский край обрушились ливневые дожди, которые спровоцировали наводнение. Вода подтопила 2,4 тысячи домов в 29 населенных пунктах, где проживают более 5,3 тысячи человек.

В результате разгула стихи погибли шесть человек, еще двое пропали без вести. Следственный комитет возбудил уголовное дело.