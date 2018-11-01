ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Губернатор Кубани хочет забрать у центра полномочия по расчистке рек

15:38
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Полномочия по расчистке русел рек и берегоукреплению нужно передать в руки регионам, поскольку местные чиновники напрямую держат ответственность за ЧС. Сейчас этот процесс контролируют федеральные власти.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил передать регионам полномочия по расчистке русел рек и берегоукреплению, передает РИА Новости.

На данный момент этот процесс контролируют федеральные власти.

"Надо урегулировать вопрос с полномочиями региона, чтобы в дальнейшем нам разрешили проводить работы не только в рамках ЧС. Расчистка русел рек и укрепление их берегов должны вестись регулярно, а не от ЧС до ЧС", - сообщил Кондратьев.

24 октября на Краснодарский край обрушились ливневые дожди, которые спровоцировали наводнение. Вода подтопила 2,4 тысячи домов в 29 населенных пунктах, где проживают более 5,3 тысячи человек.

В результате разгула стихи погибли шесть человек, еще двое пропали без вести. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Читайте также:
Главное сегодня
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение