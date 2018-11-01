Правообладатели и "Яндекс" подписали антипиратский меморандум

В ближайшие недели правообладатели создадут реестр сайтов с пиратским контентом. Поисковики "Яндекс", Mail.ru и Rambler согласились оперативно удалять из результатов выдачи все упомянутые в этом реестре ссылки.

Правообладатели подписали с "Яндексом", Mail.ru и Rambler меморандум по совместной борьбе с пиратством, сообщает "Интерфакс". Документ будет действовать до 1 сентября 2019 года, если к этому сроку не будет принят полноценный закон. При этом подписание соглашения не означает, что компании отзовут иски к "Яндексу": меморандум сперва должен доказать свою эффективность на деле.

Согласно тексту меморандума, правообладатели в течение трех недель создадут реестр указателей страниц сайтов, на которых без разрешения правообладателя или иного законного основания размещаются аудиовизуальные произведения или информация, необходимая для их получения.

Все администраторы интернет-сервисов, подписавшие меморандум, должны будут каждые 5 минут обращаться за списком в реестр пиратских сайтов и в течение 6 часов исключать эти ссылки из поисковой выдачи в России.

Данный документ представляет собой обновленную версию меморандума, который правообладатели ранее предложили подписать "Яндексу", но получили отказ и обвинили поисковик в содействии пиратам.

Обсуждение меморандума стороны возобновили в сентябре в связи с судебной тяжбой между "Яндексом" и телеканалами "Газпром-Медиа" из-за распространяемых поисковиком ссылок на пиратский контент.