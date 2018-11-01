ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правообладатели и "Яндекс" подписали антипиратский меморандум

15:56
  • четверг
  • 01 ноября 2018

В ближайшие недели правообладатели создадут реестр сайтов с пиратским контентом. Поисковики "Яндекс", Mail.ru и Rambler согласились оперативно удалять из результатов выдачи все упомянутые в этом реестре ссылки.

Правообладатели подписали с "Яндексом", Mail.ru и Rambler меморандум по совместной борьбе с пиратством, сообщает "Интерфакс". Документ будет действовать до 1 сентября 2019 года, если к этому сроку не будет принят полноценный закон. При этом подписание соглашения не означает, что компании отзовут иски к "Яндексу": меморандум сперва должен доказать свою эффективность на деле.

Согласно тексту меморандума, правообладатели в течение трех недель создадут реестр указателей страниц сайтов, на которых без разрешения правообладателя или иного законного основания размещаются аудиовизуальные произведения или информация, необходимая для их получения.

Все администраторы интернет-сервисов, подписавшие меморандум, должны будут каждые 5 минут обращаться за списком в реестр пиратских сайтов и в течение 6 часов исключать эти ссылки из поисковой выдачи в России.

Данный документ представляет собой обновленную версию меморандума, который правообладатели ранее предложили подписать "Яндексу", но получили отказ и обвинили поисковик в содействии пиратам.

Обсуждение меморандума стороны возобновили в сентябре в связи с судебной тяжбой между "Яндексом" и телеканалами "Газпром-Медиа" из-за распространяемых поисковиком ссылок на пиратский контент.

Главное сегодня
It-компания "Яндекс"
It-компания "Яндекс"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение