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Рабочий рассказал о планах украинского коллеги устроить диверсию в Москве

15:48
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Сотрудники ФСБ допросили рабочего из Молдавии, который рассказал полиции о планах своего знакомого с Украины. По его словам, этот человек намерен приехать в Москву и устроить диверсию. По факту заявления гражданина Молдавии проводится проверка.

Рабочий из Молдавии, проживающий в столичном районе Кузьминки, заявил в полицию о том, что его знакомый с Украины намерен приехать в Москву и устроить там диверсию. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам уроженца Молдавии, он познакомился с этим человеком в 2013 году. До 2015-го они вместе работали на разных строительных объектах. После этого он уехал обратно на Украину.

С тех пор они неоднократно общались по мессенджеру Viber. 26 октября гражданин Украины признался, что воюет на стороне киевских властей в Донбассе и собирается приехать в российскую столицу в составе диверсионной группы.

Информация передана в ФСБ. Сотрудники ведомства уже допросили заявителя. Кроме того, сведения о диверсии переданы в центр по противодействию экстремизму столичной полиции.

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