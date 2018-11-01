Порошенко заверил Меркель в исполнении минских соглашений

Ангела Меркель в четверг посетила Киев, где встретилась с Петром Порошенко. Как заявил на итоговой пресс-конференции президент Украины, он заверил канцлера в том, что Киев привержен выполнению минских договоренностей по Донбассу.

Петр Порошенко встретился с четверг с Ангелой Меркель, передает TVC.RU. По словам президента Украины, он заверил канцлера Германии в приверженности Киева минским договоренностям по Донбассу.

Кроме того, Порошенко с Меркель обсудили ситуацию "с украинскими политзаключенными в России", и "фейковые выборы" в республиках юго-востока страны.

"Ситуация в области безопасности в Донбассе остается очень сложной. Другая сторона постоянно провоцирует обострение. Поэтому с госпожой Меркель мы осудили продолжающееся обстрелы запрещенным оружием с неконтролируемых территорий. Недопустимо, что из-за действия агрессора продолжают умирать люди", - заявил украинский лидер. Он добавил, что рассказал Меркель о "неоспоримых доказательствах российских преступных действий против Украины".

Сразу после завершения встречи Петр Порошенко написал в твиттере, что выражает канцлеру благодарность за то, что она "сохранила и продолжает укреплять единство и солидарность с Украиной в рамках ЕС".

Ангела Меркель, в свою очередь, назвала Германию крупнейшим донором Украины.