Россия "самым серьезным образом" предостерегла США от разрушения ДРСМД

Министерство иностранных дел России предостерегло США от выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности. В ведомстве предупредили, что российская сторона будет вынуждена реагировать мгновенно и зеркально.

Россия предостерегла США от выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Марию Захарову.

"Мы вынуждены самым серьезным образом предостеречь американскую сторону: если она разрушит Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, как было уже сказано российским руководством, России придется реагировать. Причем, как уже заявлял президент России, - мгновенно и зеркально", - заявила она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора. Соединенные Штаты, а также ЕС и НАТО обвинили Россию в невыполнении своих обязательств по договору. В свою очередь Москва неоднократно указывала Вашингтону на невыполнение ДРСМД.