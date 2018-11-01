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"Вон из Украины": Порошенко ответил на российские санкции

16:48
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Российские санкции против Украины коснулись "очень достойных людей", заявил Петр Порошенко, упомянув своего сына. Введенные ограничительные меры он назвал "государственной наградой".

Российские санкции против Украины были для Киева ожидаемыми, заявил Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает TVC.RU. По его словам, единственной неожиданностью стало то, что в санкционный список попали "очень достойные люди".

"Российское решение о санкциях не было неожиданным. За небольшим исключением это список очень достойных людей, которые есть в российском списке, включая моего сына, включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов, членов украинского правительства. На Украине быть в этом списке - это как государственная награда", - заявил Петр Порошенко.

По его мнению, вместо того, чтобы "бряцать оружием", России надо "пойти вон из Украины, забрать свои оружие и войска, восстановить территориальную целостность". Порошенко уверен, что таким образом Москва показала всем, что не собирается соблюдать минские договоренности.

В четверг Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении Украины. Под санкции попали 322 украинских гражданина и 68 компаний.

В частности, в документе упоминаются Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко, Дмитрий Ярош, Александр Турчинов, Валерий Чалый, а также старший сын Порошенко Алексей.

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