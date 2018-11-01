Путин пообещал снимать административные барьеры для иностранных инвесторов

Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями деловых кругов Германии. Глава государства заявил, что российская сторона намерена делать все для улучшения инвестклимата.

Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями деловых кругов Германии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждались вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития торгово-экономических отношений России и Германии, реализацией совместных проектов, в том числе в энергетике, промышленной кооперации, цифровой экономике и сельском хозяйстве", - говорится в сообщении.

По словам главы государства, Россия будет снимать избыточные административные барьеры для иностранных инвесторов. Президент отметил, что инвесторы должны чувствовать себя максимально комфортно в нашей стране.

"Будем снимать избыточные административные барьеры, вкладывать значительные ресурсы в инфраструктуру - словом, делать все необходимое, чтобы иностранные инвесторы, в том числе и немецкие инвесторы, чувствовали себя у нас в стране максимально комфортно", - передает слова Путина "РИА Новости".

Президент выразил уверенность, что взаимные инвестиции и торговля не только принесут участникам процесса прибыль, но и укрепят российско-германские отношения.