ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин пообещал снимать административные барьеры для иностранных инвесторов

16:57
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями деловых кругов Германии. Глава государства заявил, что российская сторона намерена делать все для улучшения инвестклимата.

Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями деловых кругов Германии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. 

"Обсуждались вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития торгово-экономических отношений России и Германии, реализацией совместных проектов, в том числе в энергетике, промышленной кооперации, цифровой экономике и сельском хозяйстве", - говорится в сообщении. 

По словам главы государства, Россия будет снимать избыточные административные барьеры для иностранных инвесторов. Президент отметил, что инвесторы должны чувствовать себя максимально комфортно в нашей стране. 

"Будем снимать избыточные административные барьеры, вкладывать значительные ресурсы в инфраструктуру - словом, делать все необходимое, чтобы иностранные инвесторы, в том числе и немецкие инвесторы, чувствовали себя у нас в стране максимально комфортно", - передает слова Путина "РИА Новости".

Президент выразил уверенность, что взаимные инвестиции и торговля не только принесут участникам процесса прибыль, но и укрепят российско-германские отношения. 

Главное сегодня
Владимир Путин на встрече с представителями германских деловых кругов
Владимир Путин на встрече с представителями германских деловых кругов
Владимир Путин на встрече с представителями германских деловых кругов
Владимир Путин на встрече с представителями германских деловых кругов
Владимир Путин на встрече с представителями германских деловых кругов
Владимир Путин на встрече с представителями германских деловых кругов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение