У посла США в России Хантсмана обнаружили рак

Посол США в России Джон Хантсман сообщил, что у него обнаружили рак. Как сообщил дипломат, врачи диагностировали меланому на ранней стадии.

У посла США в России Джона Хантсмана нашли рак. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту издания Desert News.

"Он пока на первой стадии, поэтому мы, скорее всего, сможем с ним справиться и все будет в порядке", - сказал дипломат.

Врачам удалось обнаружить болезнь на ранней стадии. По словам посла, новообразования на его коже удалили, и скорее всего он поправится. Ближайший год Хантсман будет проходить обследования примерно каждый месяц, чтобы удостовериться, что рак не распространяется. Дипломат также отметил, что у него та же разновидность онкологии, что была у сенатора Джона Маккейна.