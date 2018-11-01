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Меркель пообещала поддержать продление антироссийских санкций

18:11
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин поддержит продление санкций в отношении России. После встречи с президентом Украины Петром Порошенко, она отметила, что ограничительные меры будут смягчены только в случае прогресса.

Германия поддержит продление санкций в отношении России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом сообщает сайт "112 Украина".

"К сожалению, минские договоренности не соблюдаются, если что-то происходит, то только по миллиметру вперед, но время от времени - отход назад. Германия также будет выступать за продление этих санкций", – сказала Меркель по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

По ее словам, ограничительные меры "связаны с определенным состоянием". В случае прогресса, эти санкции будут смягчены.

13 сентября Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России на полгода. К ограничительным мерам позднее присоединились Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Грузия.

Ранее президент Украины Петр Порошенко написал в своем Twitter, что выражает канцлеру ФРГ благодарность за то, что она "сохранила и продолжает укреплять единство и солидарность с Украиной в рамках ЕС".

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