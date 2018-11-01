МВД Башкирии уволило подозреваемых в изнасиловании дознавателя полицейских

Министерство внутренних дел республики Башкортостан уволило троих сотрудников полиции, подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя.

Трое высокопоставленных сотрудников МВД Башкирии, подозреваемых в изнасиловании дознавателя, уволены из органов внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

"Министром внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майором полиции Романом Деевым принято решение об увольнении троих руководителей подразделений республиканского МВД за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции", - говорится в сообщении.

Об инциденте стало известно накануне. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении 23-летней дознавателя ОМВД по Уфимскому району. По подозрению в совершении преступления задержали 51-летнего начальника ОМВД по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

В настоящее время проводится предварительное расследование уголовного дела. 2 ноября в суде будет рассмотрен вопрос об избрании задержанным меры пресечения. По факту произошедшего проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.