Россия ввела контрсанкции против Украины. Главное

Закономерный и симметричный ответ на антироссийскую политику киевских властей. Москва ввела контрсанкции в отношении Украины. Соответствующее постановление во исполнение указа президента обнародовало правительство России. В черном списке - около 400 физических и юридических лиц. Их счета и имущество на территории нашей страны будут заморожены. При этом подчеркивается, что ограничительные меры будут сняты в случае готовности Киева к нормализации отношений.

Определить перечень конкретных украинских политиков и компаний, в отношении которых вводятся персональные ограничения, Владимир Путин поручил еще 22 октября, подчеркнув, что это ответные меры. На то, чтобы попытаться хоть как-то нормализовать отношения с Россией, у киевских чиновников и бизнесменов было больше недели. В итоге, в документе, опубликованном правительством, — 322 человека и 68 компаний. Их счета, имущество и активы в России заблокированы, передает "ТВ Центр".

"Эти санкции грозят не украинским гражданам вообще, а конкретным политикам и бизнесменам, которые наносят вред России и российско-украинским отношениям. Это четко оговаривается. Санкции не бьют по населению. Киевский режим заявлял, что он ведет войну с Россией. Арестовывалась российская собственность, все мы знаем, как громили российские банки, и при этом практически у каждого деятеля киевского режима была собственность на территории России. Эта собственность приносила им немалые доходы. Они, получается, гадили России, и в России же еще наживались", - говорит заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Постановление направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины. Киев такие ограничения ввел еще в 2015 году, а позже неоднократно расширял список. Инициаторами были не мы, поясняют в Кремле. Под российскими санкциями теперь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Глава СБУ Василий Грицак. Министр обороны Полторак. Спикер Верховной Рады Порубий, радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко. Бывшие премьеры Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, ныне глава партии "Батькивщина". Под ограничения попал и еще один депутат Верховной Рады Алексей Порошенко, сын президента Украины. А вот сам глава Незалежной в списке не значится. Оппоненты Порошенко-старшего тут же сделали вывод: он - агент Москвы. В Кремле, к слову, расставили все точки над i.

"Традиционно президенты не включаются в санкционные списки. Это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг. Безусловно, мы надеемся, что рано или поздно политическая воля на нормализацию отношений с Россией всё-таки какие-то хотя бы робкие ростки даст на украинской земле. Сейчас пока мы этого не видим", - объясняет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вот и в четверг президент Порошенко на встрече с Ангелой Меркель вспоминал о мифических российских войсках на Украине. Мол, Россия не хочет выполнять минские соглашения, стороной которых вообще не является.

"Решение по санкциям не было неожиданным, за небольшим исключением, это список очень достойных людей, которые есть в российском списке, включая моего сына, половину моей администрации, большое количество народных депутатов, из которых большинство - члены коалиции, члены украинского правительства. На Украине пребывание в этом списке - как государственная награда", - бравирует Порошенко.

Забывает, правда, президент о том, что в списке 68 компаний. Среди них — "Укргаз-Энерго" и "Черкассыгаз", "Банк кредит Днипро", госпредприятие "Укрспирт", Государственная продовольственно-зерновая корпорация, химическое предприятие "Днепразот".

"За каждым миллиардом этого экспорта стоят конкретные десятки, возможно тысячи рабочих мест в Украине и последствия будут. Налоговые последствия, безусловно, будут. Политика всегда имеет последствия, просто так это безнаказанно не приходит", - говорит директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Связи теснейшие! Мало того, статистика показывает, что оборот за 17-18 год с Украиной российских предприятий возрос. Даже приграничная торговля. Это говорит о многом. То есть экономическая жизнь заставляет их сотрудничать, а политическая жизнь режет эти связи", - считает главный научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев.

Доля же украинских предприятий на российском рынке всего 2%. Сразу после госпереворота Киев разорвал сотрудничество, пожалуй, в самой чувствительной военной отрасли. За 4 с половиной года российские предприятия сумели найти новых партнеров. Если заменили самолетные двигатели и ракеты, то с какао и напитками, которые занимают первые строчки в списке импортируемых с Украины товаров, точно справимся, уверены экономисты. К тому же российское правительство может давать украинским предприятиям временные разрешения, как и корректировать сам список. Однако все это будет зависеть исключительно от действий Киева.

Матвей Шестаков, Валерия Дзгоева, Владимир Хуртин. "ТВ Центр".