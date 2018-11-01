Путин: голос России будет звучать громко и уверенно

Мировой кризис и катаклизмы в международных отношениях стали результатом отказа от традиционных ценностей. Так считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель выступил на Всемирном русском народном Соборе, который открылся в Кремле. В его работе принимают участие представители традиционных религий, общественные и научные деятели, а также политики. Заседание юбилейного 25-го Собора открыл Владимир Путин.

"Четверть века по пути общественного диалога и цивилизационного развития России" - так в этом году сформулирована тема Собора. На площадке форума в диалог по традиции вовлечены духовные и общественные лидеры, деятели науки, образования, культуры и власти. Немало гостей, представляющих русские общины за рубежом. Заседание открыл Владимир Путин, передает "ТВ Центр". Он выразил благодарность всем участникам за то, что они на протяжении многих лет решают социальные и гуманитарные проблемы, многое делают для национальной консолидации, отстаивают суверенитет вопреки деструктивным силам.

"Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир, разрушить цивилизационные ценности и те культурные исторические пространства, которые складывались веками. Цель – создать разного рода безликие протектораты. Ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, низведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять, использовать как разменную монету в своих интересах. С подобной практикой, к сожалению, мы сталкиваемся и во многих регионах мира, планеты. В том числе, к сожалению, и на постсоветском пространстве", - заявил Владимир Путин.

По словам президента России, такая политика опасна. Вместе с тем он выразил надежду на то, что справедливость, здравый смысл и традиции расставят все по местам. То, каким окажется мир будущего, решается прямо сейчас, убежден Владимир Путин. Будет ли это общество, в котором правит сильный, или общество, построенное на взаимном уважении.

"В одном не сомневаюсь: голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно. Это предопределено и нашей традицией, нашей внутренней духовной культурой, самосознанием и, наконец, самой историей нашей страны как самобытной цивилизации, как уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность. Потому что невозможно представить историю человечества без таких же неповторимых цивилизаций, как Индия, Китай, Западная Европа, Америка и многие другие", - говорит Путин.

Тему идентичности России развил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, это не вопрос изоляционизма или противопоставления себя остальному миру. В своем выступлении предстоятель РПЦ также высказался по проблемам религиозных свобод на постсоветском пространстве. Печальный пример: возможное предоставление автокефалии украинской церкви с подачи светских киевских властей.

"Особенно остро этот вопрос стоит сегодня на Украине, где все сильнее ощущается вмешательство властей в самые сокровенные вопросы духовной жизни граждан. Хотелось бы напомнить, что история уже знает множество попыток подобного вмешательства. Однако гонители церкви ушли в историческое небытие, а все попытки искоренить христианскую идентичность обернулись крахом. Политикам, разжигающим ненависть, вражду и расколы, придется признать свое историческое поражение", - уверен Кирилл.

Обратный пример – не раскола, а народного единения на протяжении многих веков демонстрирует Москва. Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что город, будучи открытым ко всему новому, сохраняет и укрепляет свою уникальную роль центра российской государственности, культуры, науки и образования.

"25 лет тому назад в Москве обсуждали другие вопросы, была совершенно иная обстановка. Общество практически встало на дыбы, парламент и исполнительная власть воевали. И можно было ожидать, что после всего этого ни о каком народном единстве мы не будем говорить. Но произошло ровно наоборот. И москвичи, и россияне сплотились вокруг единой национальной идеи возрождения нашего государства. И Москва, возрождая старину, возрождая храмы, культуру, память, историю, двигаясь и развиваясь как современный город, вносит свою лепту в это поступательное развитие", - рассказал Собянин.

Завершая выступление, Сергей Собянин особо отметил, что предложения участников форума сыграют важную роль для определения путей развития столицы.

Егор Киселёв, Дмитрий Иванов. "ТВ Центр".